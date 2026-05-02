Gewinnchance rund um die OÖ Sommerfrische in Wien

Die „Karibik des Innviertels“ stellt die Entspannung in den Mittelpunkt. Mit einer großzügigen Wasserfläche von 3.000 m² findet jeder seinen Lieblingsplatz im Wasser – egal ob im Thermal-, Süß- oder Salzwasserbecken. Die Saunawelt mit karibischem Flair begeistert mit 11 individuell gestalteten Saunen und einem Dampfbad. Und ein ganz besonderer Ort ist der Adults-Only-Bereich „SPAplus“ mit Schaum-Dampfbad, Salz-Lounge, Hamam, Dachgarten-Sauna und mehr. Alle Bereiche des Resorts sind bequem im Bademantel erreichbar – ein besonderer Komfort, der den Urlaub noch entspannter macht. Und nicht zu vergessen: das Geschmackserlebnis. Denn regionale Zutaten, kreative Menüs und aufmerksamer Service machen den Aufenthalt letztendlich zur Auszeit für Körper, Geist und Seele.