Gewinnchance rund um die OÖ Sommerfrische in Wien

Ein Genuss- und Erlebnisfestival sondergleichen: die OÖ Sommerfrische am 29. und 30. Mai am Heldenplatz in Wien! Das bedeutet eintauchen in die Regionen Oberösterreichs, bekochen lassen, Musik und Kultur erleben und den nächsten Urlaub planen. Apropos: Wir verlosen hier einen Wellness-Urlaub für zwei Personen!
Sie haben Lust auf eine große Portion oberösterreichisches Lebensgefühl? Dann besuchen Sie uns bei der OÖ Sommerfrische am Wiener Heldenplatz – Eintritt frei! Am 29. Mai (12-22 Uhr) und 30. Mai (10-22 Uhr) spürt man dort mit Musik, Kultur und Kulinarik die ganze Vielfalt des Landes. Die ideale Möglichkeit, um Oberösterreich von seinen besten Seiten und mit allen Sinnen zu erleben. Wer da aufspielt und was alles auf dem Speiseplan steht, findet man unter ooe-sommerfrische.at.
Ihr Wellness-Aufenthalt ist schon reserviert!
Gusto auf Urlaub in Oberösterreich holt man sich auch dank der zahlreichen Tourismusverbände vor Ort. Da lohnt sich auch die Teilnahme am sommerfrischen Gewinnspiel, denn das Land Oberösterreich und Oberösterreich Tourismus stellen einen Urlaub im Spa Resort Geinberg zur Verfügung. Das Gewinner-Paar freut sich über:
Die „Karibik des Innviertels“ stellt die Entspannung in den Mittelpunkt. Mit einer großzügigen Wasserfläche von 3.000 m² findet jeder seinen Lieblingsplatz im Wasser – egal ob im Thermal-, Süß- oder Salzwasserbecken. Die Saunawelt mit karibischem Flair begeistert mit 11 individuell gestalteten Saunen und einem Dampfbad. Und ein ganz besonderer Ort ist der Adults-Only-Bereich „SPAplus“ mit Schaum-Dampfbad, Salz-Lounge, Hamam, Dachgarten-Sauna und mehr. Alle Bereiche des Resorts sind bequem im Bademantel erreichbar – ein besonderer Komfort, der den Urlaub noch entspannter macht. Und nicht zu vergessen: das Geschmackserlebnis. Denn regionale Zutaten, kreative Menüs und aufmerksamer Service machen den Aufenthalt letztendlich zur Auszeit für Körper, Geist und Seele.
Gleich mitspielen und schon bald relaxen!
Sie haben jetzt so richtig Lust auf Wellness? Dann einfach im untenstehenden Formular Daten eintragen oder bei der OÖ Sommerfrische in Wien vor Ort am Gewinnspiel teilnehmen. Viel Glück und bis Ende Mai am Heldenplatz in Wien! Teilnahmeschluss ist der 30. Mai.