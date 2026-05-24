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Oberösterreich

An der Donau liegt das Paradies …

Reisen & Urlaub
24.05.2026 06:00
(Bild: WaldEntdeckerWelt)
Porträt von Paul Tikal
Von Paul Tikal

... vor allem für Kinder. In Oberösterreich treffen gewaltige Freizeitparks auf Bio-Bauernhöfe. Klettergärten wachsen in den Wäldern in die Höhe. Und auf der Donau fahren die Zillen.

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Wie gut ein familienfreundliches Urlaubsumfeld wirklich ist, zeigt sich nicht bei 25 Grad und Sonnenschein. Sondern bei zehn Grad, Sturm und Nieselregen. Wer an so einem Tag nach zwölf Stunden im Freien mit erschöpften, glücklichen Kindern heimkommt, weiß, er hat richtig geplant. Und ist etwa in die Donauregion gefahren.

Denn rund um den gewaltigen IKUNA-Freizeitpark, der seit Jahren in diversen Eltern-WhatsApp-Gruppen einschlägig bekannt ist, hat sich die gesamte Gegend touristisch als Kinderparadies positioniert, das auch bei Schlechtwetter funktioniert. Etwa mit dem Baumkronenweg in der WaldEntdeckerWelt, die nur acht Kilometer vom IKUNA-Park entfernt liegt.

90 Spielstationen warten in dem laufend größer werdenden IKUNA-Park.
90 Spielstationen warten in dem laufend größer werdenden IKUNA-Park.(Bild: Ikuna)

Zahlreiche Spiel- und Entdeckerstationen säumen den erhöhten und überdachten Holzweg, der hier durch die Bäume führt. „Herzstück ist unser 40 Meter hoher Waldentdeckerturm mit seinen 104 Stufen und einem Rundumblick über den Sauwald“, erklärt Johannes Schopf, der gemeinsam mit seinem Bruder den Park leitet. Bogenschießen, Hochseilklettern und Trampolinspringen runden den Tag zwischen den mächtigen Fichten ab.

„Wer will seine eigene Schokolade kreieren?“
Weiter geht es nach Neustift im Mühlkreis, tagesausflugskonform in knappen 30 Minuten erreichbar. Auch hier ist Schlechtwetter kein Thema, findet man doch ohne Weiteres Unterstand bei Schoko-Laden Wöss. Schon in dritter Generation wird hier nicht nur Schokolade geschöpft, es wird auch gezeigt, wie es hinter den Kulissen zugeht.

„Wer will seine eigene Schokolade kreieren?“, fragt Kurt Wöss, gelernter Bäcker und Konditor, und deutet auf die zahlreichen Gläser, die vor ihm stehen. Gummibärchen, M&Ms, getrocknete Erdbeeren, Cornflakes – die Kinder lassen ihre Fantasie spielen. Einen Katzensprung weiter wartet schon der Biohof Stadler auf seine Gäste – ebenfalls wetterfest. Denn im Stall Kühe füttern oder in der Werkstatt in Traktoren probesitzen geht auch, wenn die Sonne nicht scheint.

Infos

Das IKUNA Naturresort liegt etwa 55 km von Linz entfernt im oberösterreichischen Natternbach.

Weitere Infos und Unterbringungsmöglichkeiten unter www.ikuna.at

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE: www.oberoesterreich.at 

Zurück am Ausgangspunkt, dem IKUNA-Resort, ist der Tag noch lange nicht vorbei. Was hier in Natternbach in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, sucht in Österreich seinesgleichen. Ein Freizeitpark, bestehend aus einem Dutzend Freizeitparks. Wasserwelt, Dinowelt, Ninja-Park, Klettergarten, Go-Kart-Bahn, Spielplätze aller Art, Flöße, sogar ein Zirkuszelt, in dem täglich Vorführungen stattfinden. Kein Wunder, dass mittlerweile selbst Tagesausflügler mit ihren Kindern bis zu 200 Kilometer anreisen.

„Und das Gemeindebad daneben haben wir auch übernommen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Lehner lachend. Es wird derzeit gerade noch fertig saniert, am 7. Juni ist die Eröffnung. Und beim Rundgang durch die moderne Beckenlandschaft kam plötzlich die Sonne raus.

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