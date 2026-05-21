Mein Segeltörn in der Türkischen Ägäis

2. Tag (Sonntag)

Nach dem ausgiebigen Frühstück beginnt unser Segelabenteuer. Wolfgang, unser Kapitän, gibt uns Anweisungen für das Ablege-Manöver und wir tuckern langsam aus dem Hafen, der Sonne entgegen. Die Temperatur ist mild, ein leichter Fahrtwind umspielt uns – so fühlt sich wohl Freiheit an! Unser erstes Ziel ist das Adaia (www.adaiagocek.com), ein schickes Strandrestaurant, wo man nicht nur gut essen und trinken, sondern sich auch einen Liegestuhl mieten kann, was wir auch vor dem herrlichen Abendessen machen. Außerdem – und das ist absolut nicht zu verachten – gibt es Duschen, die wir benutzen dürfen und die doch „luxuriöser“ als die an Bord sind.