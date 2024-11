„Für Kärntner Tourismus ist es fünf nach zwölf!“

Die goldenen Jahre des Kärntner Fremdenverkehrs sind schon einige Zeit her – die letzten Nächtigungsrekorde wurden vor bald 30 Jahren aufgestellt. Tourismusprofis beklagen, dass es an neuen Visionen fehlt, um die Gäste wieder an den Wörthersee oder in die Berge zu locken. Es gibt aber auch Lichtblicke: Die Turrach punktet mit innovativen Ansätzen und viele Betriebe hoffen auf den Winter.