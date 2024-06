Audi stoppt e-tron GT in China – das ist der Grund

Das hat die Automobilwoche aus Konzernkreisen erfahren. Audi bestätigte daraufhin, dass man nach dem Motto „In China für China“ verfahren will, also vor allem auf vor Ort produzierte und speziell auf den chinesischen Markt ausgelegte Versionen anbieten will. So werden etwa die kommenden Audi-Modelle Q6 und A6 e-tron in Langversionen für das Reich der Mitte in Changchun gebaut.