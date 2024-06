Audi e-tron GT bekommt phänomenales Taycan-Update

Der neu entwickelte Elektromotor an der Hinterachse, ebenfalls als permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM) ausgelegt, ist beim RS und beim RS performance gleich dimensioniert. Die E-Maschine stellt jeweils 564 PS zur Verfügung. Die Gesamtleistung des Antriebs beim S liegt bei maximal 679 PS (0-100=3,4 s, Vmax. 245 km/h). Der RS erreicht 856 PS (0-100=2,8 s, Vmax. 250 km/h). Bis zu 925 PS stehen beim RS performance zur Verfügung (0-100=2,5 s, Vmax. 250 km/h). Er ist damit das stärkste Serienauto, das Audi je gebaut hat. Mit einer neuen Boost Funktion können RS und RS performance per Knopfdruck am Lenkrad zusätzliche 70 kW abrufen, die zehn Sekunden lang zur Verfügung stehen.