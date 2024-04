Porsche Taycan: Mit Super-Akku und Wunder-Fahrwerk

Der Ausdruck Facelift klingt immer so lapidar, so unscheinbar. Doch was Porsche hier bei der Modellüberarbeitung des schon von Anfang an faszinierenden Elektro-Sportlers Taycan vom Stapel lässt, geht viel tiefer als eine Schönheits-OP an der Oberfläche: stärkerer Antrieb, größere Akkus, mehr Reichweite und bessere Performance. Dazu kommt ein neues Topmodell mit weit über 1000 PS.