Porsche Taycan GT: Wenn alle Hemmungen fallen

Der Leistungsbaukasten

Trotzdem müssen wir erst einmal über den Antrieb und seine Leistung aufklären, das ist hier nämlich alles nicht so einfach und hat bei der Präsentation für einige Verwirrung unter den Journalisten gesorgt. Porsche unterscheidet beim Taycan grundsätzlich drei Leistungsstufen: die generell verfügbare Leistung, die per Knopfdruck oder Zug am Hebel abrufbare Leistung sowie die Overboost-Leistung mit Launch Control aus dem Stand. Beim Turbo GT kommt noch die Peak-Leistung oben drauf.