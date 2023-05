Wie nachhaltig ist ihr Blumenstrauß zum Muttertag?

Pünktlich mit dem Muttertag am 14. Mai erhöhen sich auch die Umsätze der Blumenhändler. Doch woher stammen die Schnittblumen, die am Sonntag in den Blumenvasen heimischer Wohnzimmer landen? Und wie nachhaltig ist der Kauf afrikanischer Blumen im Vergleich mit europäischer Ware?