Budget-Kürzungen: Politik will Unis einsparen

„Der österreichische Standort wird in Zukunft nur attraktiv sein und mithalten können, wenn wir gut aufgestellt sind und die vorhandenen Mittel gut einsetzen. Es geht um strategische Profilbildung. Es muss nicht jede Hochschule alles machen. Wir brauchen eine mutige Diskussion ohne Tabus und ideologische Scheuklappen“, sagt Künsberg Sarre zur „Krone“. „Angesichts rasanter Veränderungen in Gesellschaft, Technologie, Wirtschaft und begrenzter budgetärer Mittel müssen wir uns endlich den wichtigen Fragen stellen. Welche Hochschulen braucht Österreich im Jahr 2040?“