Neuer SPÖ-Chef setzt auf Wohnen und Familien

Darlehen vom Land und 1000 Wohnungen pro Jahr

Dabei erhielten Häuslbauer keine Einmalzahlungen wie jetzt, sondern niedrig bezinste Darlehen vom Land. Eder: „Die ÖVP hat 2015 ein faires Modell für das Wohnen zerstört und betreibt konsequent Umverteilung von unten nach oben. Wir wollen das umdrehen.“ Ziel sei es so, Eigenheime wieder erschwinglicher und finanzierbar zu machen beziehungsweise durch eine Wohnbauoffensive von 1000 Wohnungen pro Jahr die Mietpreise deutlich zu senken.