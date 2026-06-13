Tierliebe Senioren als rettende Engel gesucht!

Dank der Volkshilfe Wien gibt es ein Netzwerk, das dort einspringt, wo Hilfe gebraucht wird – damit ältere Menschen und ihre Tiere auch in schwierigen Lebenslagen zusammenbleiben können. Denn oft braucht es nur ein wenig Unterstützung, damit aus einer Krise keine Trennung wird. (Bild: AnnaStills - stock.adobe.com)