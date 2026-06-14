Schotten dicht? „Mauer-Akt“ wird schöngeredet

Wobei, historisch war´s dennoch. Haiti nahm das erste Mal seit 1974 wieder an einer Endrunde teil – und Schottland gelang der erste Sieg seit 36 Jahren, damals bei der WM 98. Doch das 1:0 kam bieder daher, mager – und ließ den Glanz der jüngsten Vergangenheit verblassen. Da war kaum noch ein Fünkchen von 2023 übrig, als man gar die Spanier daheim mit 2:0 „rupfte“. Oder die zuletzt die WM-Quali-Gruppe (unter anderem mit Dänemark) als Erster abschloss.