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Nach biederem 1:0

Schotten dicht? „Mauer-Akt“ wird schöngeredet

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 06:20
John McGinn jubelte.
John McGinn jubelte.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Von wegen „Bravehearts“! Schotten enttäuschten auf allen Ebenen, das Beste am Kick gegen Haiti war mit Abstand das Ergebnis. Teamchef Clarke sieht´s anders und pragmatisch, lobt seine Truppe in den Bostoner Himmel.

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Kein „Leckerli“ für den Frühaufsteher am Sonntagmorgen. Der neutrale Fußball-Fan vor dem TV war wohl geneigt, sich die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und seinen Schlaf zu verlängern. Das Duell zwischen Schottland und Haiti ging nicht als Highlight in die WM-Geschichte ein.

Teamchef Clarke durfe jubeln.
Teamchef Clarke durfe jubeln.(Bild: AFP/MATTIA OZBOT)
Der Schuss ins Glück von John McGinn.
Der Schuss ins Glück von John McGinn.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)

Wobei, historisch war´s dennoch. Haiti nahm das erste Mal seit 1974 wieder an einer Endrunde teil – und Schottland gelang der erste Sieg seit 36 Jahren, damals bei der WM 98. Doch das 1:0 kam bieder daher, mager – und ließ den Glanz der jüngsten Vergangenheit verblassen. Da war kaum noch ein Fünkchen von 2023 übrig, als man gar die Spanier daheim mit 2:0 „rupfte“. Oder die zuletzt die WM-Quali-Gruppe (unter anderem mit Dänemark) als Erster abschloss.

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„Waren herausragend“
Scott McGinns Goldtor bescherte großen Jubel in der Heimat, der Erfolg stand im Vordergrund. Auch wenn der ein oder andere Experte meinte, dass das Spiel „grässlich anzusehen war“.

Teamchef Steve Clarke sah´s anders, redete sich das Gesehen schön. „Wir müssen nicht glänzen. Es stehen die drei Punkte, die Jungs haben defensiv eine herausragende Leistung geboten. alles reingeworfen. Wir können stolz sein.“ Zumindest auf den Auftaktsieg. Mit einer derartigen Leistung wird´s gegen Brasilien und Marokko eng. Auch, wenn die Schotten selbige dicht machen!

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