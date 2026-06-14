Justiz-Ermittlungen gegen vier Beamte eingestellt

Der anfängliche Verdacht bestätigte sich nicht

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch begann schließlich, gegen die vier Justizwachebeamten zu ermitteln. Nun, einige Wochen später, liegt das Ergebnis vor. „Ich kann hiermit bestätigen, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist – dies, weil aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse der Beweis eines strafbaren Verhaltens der Beschuldigten nicht zu erbringen ist“, sagt Karin Dragosits, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Feldkirch, gegenüber der „Tiroler Krone“. Das bedeutet somit klar: Der anfängliche Verdacht bestätigte sich nicht.