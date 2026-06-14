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Weiteres Formel-1-Team? Autoriese heißer Kandidat

Formel 1
14.06.2026 06:04
Gibt‘s schon bald ein weiteres Team in der Formel 1?
Gibt‘s schon bald ein weiteres Team in der Formel 1?(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das nächste Formel-1-Team könnte im Fall einer weiteren Aufstockung aus China kommen. 

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„Es geht nicht darum, einfach ein weiteres Team dazuzunehmen, sondern darum, das richtige Team dazuzunehmen. Und das richtige Team sehen wir in China“, sagte Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem Medienberichten zufolge beim Klassiker 24 Stunden von Le Mans. Die derzeitigen Regularien würden einen zwölften Rennstall erlauben. Der chinesische Autoriese BYD wird als heißer Kandidat genannt.

Mohammed Ben Sulayem
Mohammed Ben Sulayem(Bild: GEPA)

  Der Funktionär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat vor Jahren die Erweiterung des Teilnehmerfelds in der Formel 1 angestoßen. Seit dieser Saison gibt es in dem US-Rennstall Cadillac ein elftes Team. Es sei längst deutlich, dass, wenn es einen weiteren Rennstall geben würde, „es hoffentlich einer aus China sein wird“, sagte Ben Sulayem weiter.

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„Ich mag die Formel 1“
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