Weiteres Formel-1-Team? Autoriese heißer Kandidat

„Ich mag die Formel 1“

BYD-Vizepräsidentin Stella Li bekundete Interesse an einem Einstieg. „Ich mag die Formel 1, weil sie Leidenschaft und Kultur verkörpert und die Menschen davon träumen, in der Formel 1 zu sein“, sagte Li bei der Peking-Motor-Show im April. Zuletzt soll sich die BYD-Vizepräsidentin beim Grand Prix von Monaco mit Ben Sulayem und Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali getroffen haben. Es wurde außerdem über Gespräche zwischen Li und dem langjährigen Red-Bull-Teamchef Christian Horner berichtet.