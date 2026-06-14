Entwarnung! England atmet nach WM-Diebstahl auf

Kurz vor der Anreise des Teams war der englische Fußballverband Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Jetzt gaben die „Three Lions“ aber Entwarnung und konnten im normalen Rahmen trainieren.
Ein dreister Diebstahl im Lager von WM-Mitfavorit England beschäftigte die Polizei von Kansas City. Vorerst unbekannte Täter hatten irgendwo auf dem Weg von Florida zur neuen Basis im Swoop Soccer Village wichtiges Equipment aus den Fahrzeugen der „Three Lions“ entwendet.
Laut Informationen der britischen „Sun“ hatten die Diebe den einen oder anderen Gegenstand aber zurückgelassen. Dazu sollen etwa ein Tischtennis-Tisch (wegen seiner Größe) oder das Maskottchen „Leo“ gehört haben.
Keine negativen Auswirkungen für den Turnier-Mitfavoriten England
Für die Spieler gab es aber Entwarnung. Weder personalisierte Fußballschuhe noch hochwertige Trainingsshirts seien gestohlen worden. Der Diebstahl dürfte für Trainer Thomas Tuchel und Co. vor dem wichtigen Auftaktspiel gegen Kroatien demnach keine negativen Auswirkungen haben.
Im Gegensatz zum vermeintlichen Langfinger-Duo. Denn mittlerweile hat die Polizei von Kansas City zwei Personen festgenommen.
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