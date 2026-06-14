Sport in der DNA! Ein wahres Mekka für Aktive

Die US-Kultur und die Bewegung gehen Hand in Hand. Die Athletik ist tief im Bildungssystem, der nationalen Identität und der Kultur verwurzelt. Während in Österreich Sport kleingeschrieben wird und in der Schule um jede einzelne Turnstunde gestritten werden muss, ist er ein fixer Bestandteil des amerikanischen Highschool- und College-Systems. Ein wichtiges soziales Bindeglied und ein zentrales Instrument für die Gemeinschaft quer durch alle Bevölkerungsschichten. Die sportliche Leistung gilt als Sprungbrett für College-Stipendien. Sie ist für viele Talente der einzige Weg, eine teure Ausbildung an einer der Universitäten zu finanzieren.