Sport in der DNA! Ein wahres Mekka für Aktive

Ein Morgenlauf am Venice Beach – das Ambiente kann kaum schöner sein. Ein wahres Mekka für Aktive: Auf dem Meer toben sich Wellenreiter und Kitesurfer aus, am Strand duellieren sich Beachvolleyballer und Kicker, Bodybuilder trainieren in den Outdoor-Fitnessstudios und Basketballer auf den Asphalt-Courts.
Die US-Kultur und die Bewegung gehen Hand in Hand. Die Athletik ist tief im Bildungssystem, der nationalen Identität und der Kultur verwurzelt. Während in Österreich Sport kleingeschrieben wird und in der Schule um jede einzelne Turnstunde gestritten werden muss, ist er ein fixer Bestandteil des amerikanischen Highschool- und College-Systems. Ein wichtiges soziales Bindeglied und ein zentrales Instrument für die Gemeinschaft quer durch alle Bevölkerungsschichten. Die sportliche Leistung gilt als Sprungbrett für College-Stipendien. Sie ist für viele Talente der einzige Weg, eine teure Ausbildung an einer der Universitäten zu finanzieren.
Wie tief diese Begeisterung in der lokalen Identität verwurzelt ist, belegen alleine die Zuschauerstatistiken in den College-Ligen: Bis zu 100.000 Besucher kommen zu den Football-Spielen – fast doppelt so viele also, wie im Durchschnitt zu einer ganzen Runde in der rot-weiß-roten Bundesliga. In Österreich müssen sich Talente für ihren Ehrgeiz oft noch bei Lehrern rechtfertigen, in den USA werden sie bedingungslos unterstützt und gefördert.
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