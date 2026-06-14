Ancelotti entschuldigt sich nach Enttäuschung

„Es tut mir leid, dass wir nicht so gut gespielt haben wie erhofft“, wirkte Ancelotti reumütig. Die 67-jährige Trainerlegende hatte das wohl schwierigste Teamchefamt der Welt erst im letzten Sommer übernommen, nachdem Brasilien in der WM-Qualifikation bis dahin enttäuscht hatte. Wunderdinge durfte man sich in der kurzen Zeit von ihm eigentlich nicht erwarten, genau ein solches ist es jedoch, wofür er in den Augen vieler heimischer Anhänger geholt wurde. Bei einer WM zählt in Brasilien einfach nur der Titel.