Feuer frei: Waffen-Witwe Glock hat Ja gesagt

Wie ein Lauffeuer verbreitet

Und nun, nach Jahren der Trauer, dürfte es also wieder gefunkt und Glock einen Partner gefunden haben, mit dem sie sich austauschen kann. Es handelt sich dabei um den US-Amerikaner Josh D. (Name der Redaktion bekannt) zu dem sie Ja gesagt hat – auch er ist für das Unternehmen tätig. Genug Gesprächsstoff wird es also für die beiden bestimmt geben. Eine „Krone“-Anfrage diesbezüglich blieb unbeantwortet, man wollte man sich offenbar dazu nicht äußern. Dabei ist die Kunde nur eine frohe und glückliche.