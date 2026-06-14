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Feuer frei: Waffen-Witwe Glock hat Ja gesagt

Adabei Österreich
14.06.2026 06:00
Kathrin Glock lenkt das Imperium, das ihr von Gaston Glock (er starb 2023) hinterlassen wurde.
Kathrin Glock lenkt das Imperium, das ihr von Gaston Glock (er starb 2023) hinterlassen wurde.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

2023 starb der Unternehmer und Waffenindustrielle Gaston Glock. Er hinterließ nicht nur ein Imperium, sondern auch seine Ehefrau Kathrin, die er 2011 heiratete. Fast drei Jahre nach seinem Tod hat sie wieder einen Mann an ihrer Seite. Er ist, wie die „Krone“ erfuhr, ihr neuer Ehemann.

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Unter den zahlreichen Mitarbeitern des Konzerns, der Firma Glock, ist es längst mehr als nur der heiße Flurfunk: Erst vor Kurzem soll es geheißen haben, „Feuer frei für die Liebe“ – denn Firmenchefin Kathrin Glock hat geheiratet. Und darüber spricht mittlerweile nicht mehr nur das Haus.

Große Trauer nach Glocks Tod
Es kommt für viele dennoch überraschend, denn die Kärntner Geschäftsfrau war innig und tief mit ihrem verstorbenen Ehemann, dem Waffenindustriellen Gaston Glock, er starb im Jahr 2023 94-jährig, verbunden. Er hinterließ dabei nicht nur ein großes Erbe, sondern auch drei Kinder aus seiner ersten Ehe und seine trauernde Witwe, seine letzte Liebe, die heute 45-jährige Kathrin.

Kathrin und Gaston Glock lernten sich 2004 kennen und lieben, waren ab 2011 verheiratet.
Kathrin und Gaston Glock lernten sich 2004 kennen und lieben, waren ab 2011 verheiratet.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

2004 hatten sie sich im Wartezimmer einer Arztpraxis kennen und lieben gelernt. Später folgten dann gemeinsame Herzensangelegenheiten, wie groß angelegte Tierschutzprojekte, Spenden für soziale Projekte und nicht zuletzt auch das in der Society zum Kult avancierte Reitturnier in Kärnten. Dort hielt Gaston Glock Hof, umgab sich mit Freunden und absoluten Top-VIPs, wie Robbie Williams, oder Naomi Campbell – wovon viele bis heute in enger Verbundenheit mit Kathrin Glock geblieben sind. 

Wie ein Lauffeuer verbreitet
Und nun, nach Jahren der Trauer, dürfte es also wieder gefunkt und Glock einen Partner gefunden haben, mit dem sie sich austauschen kann. Es handelt sich dabei um den US-Amerikaner Josh D. (Name der Redaktion bekannt) zu dem sie Ja gesagt hat – auch er ist für das Unternehmen tätig. Genug Gesprächsstoff wird es also für die beiden bestimmt geben. Eine „Krone“-Anfrage diesbezüglich blieb unbeantwortet, man wollte man sich offenbar dazu nicht äußern. Dabei ist die Kunde nur eine frohe und glückliche.

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Und so hat sich alles das nicht nur in den Industriellen-Kreisen, sondern längst auch schon in der Kärntner Heimat wie ein Lauffeuer verbreitet – immerhin wurden sie dort bereits gesichtet. Und somit gilt es also nur noch abzuwarten, wann Kathrin Glock ihre neue Liebe auch auf den roten Teppichen dieser Welt öffentlich machen wird. Und wenn nicht, so war es stets Sitte und Brauch bei Glock, dann schweigt man und genießt ...

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