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„Krone“-Kolumne

Auf dem goldenen Thron

Kolumnen
14.06.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
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„Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch hier bin.“ 2020 hatte sich der Mexikaner Raúl Jiménez schwer am Kopf verletzt und musste wegen eines Schädelbruchs sowie Verletzungen am Gehirn notoperiert werden. Dass er überleben, geschweige denn wieder auf dem Platz stehen würde, war ungewiss. Was für ein Wunder also, dass er beim WM-Auftaktspiel gegen Südafrika ein Tor schoss – und das ausgerechnet mit einem Kopfball. Eine dieser Heldengeschichten, die zum Zauber des Fußballs gehören. Die von Kampfgeist, Hoffnung und großen Träumen erzählen.

Große Träume sehen bei FIFA-Chef Gianni Infantino wahrscheinlich anders aus. Die gehen wohl eher in Richtung Dagobert Duck im Goldmünzenbad. Denn in Sachen Gier haben er und „sein“ Weltverband sich bei diesem Turnier längst zum Weltmeister gescheffelt. Man nehme nur die irrwitzigen Ticketpreise: Mit mehreren Zehntausend Euro werden die Karten zum Statussymbol – und lassen viele wahre Fußball-Fans vom Stadion-Feeling tatsächlich nur noch träumen.

Infantino selbst schafft es, aus dem Wucher eine Heldengeschichte zu machen. Alles sei nur so teuer, um im Sudan und in Sierra Leone „Kindern Hoffnungen und Träume zu geben.“

Es stimmt schon, dass die FIFA Fußballprojekte in armen Ländern unterstützt. Von Träumen zu sprechen, klingt dennoch wie ein Hohn von einem, der auf dem goldenen Thron sitzt. Und damit dem reinen Fußballglück wieder einmal ein Stück seines Zaubers nimmt.

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