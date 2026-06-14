Auf dem goldenen Thron

„Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch hier bin.“ 2020 hatte sich der Mexikaner Raúl Jiménez schwer am Kopf verletzt und musste wegen eines Schädelbruchs sowie Verletzungen am Gehirn notoperiert werden. Dass er überleben, geschweige denn wieder auf dem Platz stehen würde, war ungewiss. Was für ein Wunder also, dass er beim WM-Auftaktspiel gegen Südafrika ein Tor schoss – und das ausgerechnet mit einem Kopfball. Eine dieser Heldengeschichten, die zum Zauber des Fußballs gehören. Die von Kampfgeist, Hoffnung und großen Träumen erzählen.