„Ich wehre mich gegen das Zusperren von Spitälern“

Corona, Personalengpässe, Leitspital-Debatten: Nach fünf mitunter turbulenten Jahren an der Spitze der steirischen Landeskrankenhäuser geht Gerhard Stark bald in den Ruhestand. Im Interview berichtet er über das Verhältnis zur Politik und einem Betrieb, an dem es jeden Tag eine neue Überraschung geben kann.
„Krone“: Herr Stark, Sie sind im Dezember 2021 an die Spitze der Kages gekommen. Vor welchen Herausforderungen stand das Unternehmen damals?Gerhard Stark: Die Kages war in Sachen Pandemie-Bewältigung gut organisiert, man muss dem damaligen Vorstand Karlheinz Tscheliessnigg Rosen streuen. Schwierig war die emotionale Situation in der Bevölkerung, die auch ins Unternehmen hineingespielt hat. Ich bin den Barmherzigen Brüdern dankbar, dass sie mich gehen ließen, als Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sagte: ,Bitte übernimm auch bei der Kages Verantwortung.‘ In den ersten beiden Monate war ich auch noch bei den Barmherzigen Brüdern als ärztlicher Direktor tätig, diese Doppelbelastung war die herausforderndste Zeit in meinem Berufsleben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.