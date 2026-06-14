Ironman: Österreicher führt nach dem Schwimmen

Der 27. Ironman Austria läuft. Pünktlich um 6.30 Uhr sind die Profi-Herren in den Wörthersee gestartet. Luis Knabl stieg nach dem Schwimmen als Erster aus dem Wasser des Lendkanals. Die „Krone“ liefert in diesem Artikel regelmäßig Updates zum Rennverlauf.
Der Start des 27. Ironman Austria ist um 6.30 Uhr im Strandbad Klagenfurt erfolgt. Nach der 3,8 km langen Schwimmstrecke stieg heuer nach langer Zeit wieder eine anderer Athlet aus dem Wasser, nachdem Lukasz Wojt ja seine Karriere beendet hatte. In 46:29 Minuten war der Tiroler Luis Knabl der Schnellste im Wasser.
Unmittelbar dahinter folgte mit Florian Angert (D) ein designierter WM-Starter – er geht nach einem schnellen Wechsel auch als Führender auf die 180 km lange Radstrecke. Der Vorjahres-Zweite Michael Weiss (NÖ) ging als 25. aus der Wechselzone, hat auf Angert vier Minuten Rückstand.
Die Radstrecke führt nun über 180 km entlang der Süduferstraße bis nach Velden, zum Faaker See, wieder retour nach Velden und auf den Rupertiberg. Über Ludmannsdorf und Köttmannsdorf geht es dann zurück zum Hotel Seepark – und von da auf die zweite Runde.
Der Marathon verläuft zwischen Krumpendorf und der Klagenfurter Innenstadt. Kurz vor 15 Uhr wird der Sieger beim Strandbad Klagenfurt erwartet.
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