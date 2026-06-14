Nur dieser Deutsche weiß, wie man WM-Tore schießt!

Kaum zu glauben, aber nur ein Kicker im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat bereits ein Tor bei einer WM-Endrunde erzielt. Die stolze Fußballnation kämpft bei dieser Endrunde aber nicht nur um mehr Torschützen in ihren Reihen ...
Seit ihrem WM-Titel 2014 wartet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf sportliche Glanzpunkte. Das Aus in der Gruppenphase 2018 und 2022 sitzt noch immer tief. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Schützlinge sollen deshalb in Nordamerika Wiedergutmachung leisten.
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