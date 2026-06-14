Trump-Fans in Texas: Kanone schießt den Fußball ab

Wer den US-Kult-Bundesstaat Texas wirklich verstehen will, muss die Interstate 10 (I-10) verlassen und sich einige Meilen in die Plains treiben lassen. Im Idealfall landet man in Gonzales. Einem 7000-Einwohner-Städtchen mit großer Geschichte. Genau hier begann am 2. Oktober 1835 die texanische Revolution gegen die ungeliebten Mexikaner. Die Kanone, aus der der erste Schuss der Texaner abgegeben wurde, ist hier auch 191 Jahre später noch überall präsent.