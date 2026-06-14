Nackte Patientinnen heimlich gefilmt, missbraucht

Zahlreiche Fotos und Videos – doch wer sind die Opfer?

Ins Rollen brachte den skandalösen Fall eine Patientin, der ein Handy aufgefallen war, deren Linse genau auf den Untersuchungsbereich gerichtet war. Auf den Datenträgern des Mediziners entdeckten die Ermittler des Landeskriminalamtes dann zahlreiche verstörende Videos und Videos von nackten Frauen, der Zoom der Kamera soll meist auf deren Intimbereich gerichtet gewesen sein.