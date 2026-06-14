Donald Trump: 80 Jahre und kein bisschen weise

Donald Trump, 80, feiert am 14. Juni Geburtstag. Kurt Seinitz, 79, scharfzüngiger Außenpolitik-Experte und seit 55 Jahren „Krone“-Journalist, rechnet in diesem Text mit dem US-Präsidenten ab. „Wir sind ähnlich alt, er ist der Täter, ich bin das Opfer seiner irren Politik.“
Was könnte das heute für ein fröhliches und unbeschwertes Geburtstagsfest sein, Herr Präsident, wären Sie doch nur in der Immobilienbranche geblieben! 1987 schrieben Sie in Ihrem Bestseller „Art of the Deal“ (Die Kunst des Deals), welch’ Freude das Geschäftemachen ist: „Have Fun“ – „Spaß haben“, schrieben Sie.
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