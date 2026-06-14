Donald Trump: 80 Jahre und kein bisschen weise

Was könnte das heute für ein fröhliches und unbeschwertes Geburtstagsfest sein, Herr Präsident, wären Sie doch nur in der Immobilienbranche geblieben! 1987 schrieben Sie in Ihrem Bestseller „Art of the Deal“ (Die Kunst des Deals), welch’ Freude das Geschäftemachen ist: „Have Fun“ – „Spaß haben“, schrieben Sie.