Was Ihr Klick- und Tippverhalten über Sie verrät

Termindruck, ständige Erreichbarkeit oder auch Lärm - Gründe, warum wir in der Arbeit gestresst sind, gibt es viele. Ebenso vielfältig sind die gesundheitlichen Auswirkungen, die die Dauerbelastung zur Folge hat - angefangen bei schlechtem Schlaf und Erschöpfungszuständen bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben an ihnen jährlich rund 17,3 Millionen Menschen - und ihre Zahl dürfte Schätzungen zufolge bis 2030 auf 23,6 Millionen weiter steigen.