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Das will DEL2-Klub jetzt von den Villachern

Eishockey
16.04.2026 22:57
(Bild: GEPA)
Porträt von Albert Kurka
Porträt von Martin Quendler
Von Albert Kurka und Martin Quendler

Neue Entwicklungen um den VSV-„Fahnenflüchtling“. Mittlerweile haben die Dresdner Eislöwen über den Spieleragenten bei den Blau-Weißen angefragt. Eine Freigabe erfolgt nur unter den Bedingungen der Villacher. Und beim KAC sollte der neue Co-Trainer demnächst feststehen.

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Langsam kommt Bewegung in die Angelegenheit! Aber eines dürfte  bereits jetzt feststehen: Kampflos geben die Blau-weißen ihre Stütze, die bis Saisonende 2026/27 über einen Vertrag verfügt, nicht auf. 

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