Im Nachthemd abgeführt
Erben hetzen ICE auf ihre 85-jährige Stiefmutter
Eine späte Liebe, die über 6000 Kilometer von Frankreich in die USA führte, hat für eine 85-Jährige ein tragisches Ende genommen. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes entbrannte ein erbitterter Erbstreit mit dessen Söhnen, der nun in einer dramatischen Verhaftung gipfelte: Die betagte Witwe wurde von Einwanderungsbeamten in ihrem Nachthemd abgeführt.
Die Geschichte begann laut „New York Times“ wie in einem Film: In den späten 1950er-Jahren lernte die junge Sekretärin Marie-Thérèse Mahé den in Frankreich stationierten US-Soldaten Bill Ross kennen. Ihre Wege trennten sich, beide heirateten andere Partner. Jahrzehnte später, beide verwitwet und über 80, fanden sie wieder zueinander.
Die alte Liebe flammte neu auf, und Marie-Thérèse fasste einen mutigen Entschluss: Sie gab ihr Leben und ihre Pension in Frankreich auf und zog zu Bill ins 21.000-Einwohner-Städtchen Anniston, Alabama. Im April 2025 heirateten sie standesamtlich. Doch das Glück währte nur kurz. Im Jänner verstarb Bill Ross unerwartet im Alter von 85 Jahren.
Bereits wenige Stunden nach Bills Tod wurde es hässlich. Der Streit um sein Erbe flammte sofort auf: Es ging um ein Haus im Wert von rund 173.000 Dollar, zwei Autos und ein Bankkonto mit etwa 1.500 Dollar. Da Ross kein Testament hinterlassen hatte, stünde seiner Witwe nach dem Gesetz von Alabama die Hälfte des Nachlasses zu, die andere Hälfte würde an seine beiden Söhne gehen. Diese boten ihrer Stiefmutter jedoch nur 10.000 Dollar an, wenn sie auf alle weiteren Ansprüche verzichten würde.
Sie argumentierten, Marie-Thérèse hätte selbst geäußert, im Todesfall ihres Mannes nur nach Frankreich zurückkehren zu wollen.
Söhne wurden aggressiv
Die zuständige Nachlassrichterin zeichnet laut „New York Times“ in ihrer Verfügung jedoch ein anderes Bild. Sie wirft den Söhnen aggressives Vorgehen vor. So hätten sie bereits am Tag nach dem Tod ihres Vaters dessen Autos an sich genommen. Einer der Söhne soll zudem die Post umgeleitet haben, weshalb die Witwe einen wichtigen Termin bei der Einwanderungsbehörde versäumt habe. Ohne Zugang zum Konto ihres Mannes konnte sie nicht einmal Lebensmittel kaufen.
Der Fall eskalierte, als die Richterin einen schwerwiegenden Verdacht äußerte: Sie glaubt, dass der jüngere Sohn, Tony Ross, ein pensionierter Polizist, der nun bei einem Bundesgericht in Anniston arbeitet, seine Position und Kontakte missbraucht hat, um die Verhaftung seiner Stiefmutter zu veranlassen. Obwohl er dies vor Gericht bestritt, schrieb die Richterin in ihrer Verfügung, dass er einen Tag vor der Festnahme über die bevorstehende Aktion informiert wurde.
In der Unterwäsche von ICE abgeführt
Am 1. April klickten die Handschellen. Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) verhafteten Marie-Thérèse Ross-Mahé. Der offizielle Grund: Sie hatte ihr 90-Tage-Visum um vier Monate überzogen. Nachbarn berichteten, sie sei nur mit Nachthemd, Morgenmantel und Unterwäsche bekleidet abgeführt worden.
Hinzukommt: Nur zwei Stunden nach der Verhaftung der Stiefmutter ließ das Brüderpaar die Schlösser am Haus des Vaters austauschen. Die Richterin ordnete eine Untersuchung durch die Bundesbehörden an und entzog den Söhnen vorläufig die Schlüssel zum Haus.
Und die Französin? Die 85-Jährige sitzt aktuell in einem Abschiebezentrum in Louisiana, hunderte Kilometer entfernt. Ihre drei Kinder in Frankreich fürchten um ihre Gesundheit und können sie nicht erreichen, da die Einrichtung keine internationalen Anrufe annimmt. Die Kommunikation läuft über hilfsbereite Nachbarn in Anniston. Diese berichten, dass andere Häftlinge sich um die alte Dame kümmern und ihr Decken bringen. Ihr Spitzname im Zentrum, in Anlehnung an eine berühmte Titanic-Überlebende: die „unsinkbare Molly“. Das französische Konsulat bemüht sich um ihre Freilassung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.