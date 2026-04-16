Erben hetzen ICE auf ihre 85-jährige Stiefmutter

Bereits wenige Stunden nach Bills Tod wurde es hässlich. Der Streit um sein Erbe flammte sofort auf: Es ging um ein Haus im Wert von rund 173.000 Dollar, zwei Autos und ein Bankkonto mit etwa 1.500 Dollar. Da Ross kein Testament hinterlassen hatte, stünde seiner Witwe nach dem Gesetz von Alabama die Hälfte des Nachlasses zu, die andere Hälfte würde an seine beiden Söhne gehen. Diese boten ihrer Stiefmutter jedoch nur 10.000 Dollar an, wenn sie auf alle weiteren Ansprüche verzichten würde.