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Ex-ÖFB-Tormann tot

Helfer kämpften vergeblich um Manningers Leben

Salzburg
16.04.2026 20:00
Österreichs Fußball trauert um einen seiner allergrößten Tormänner! Alex Manninger starb bei ...
Österreichs Fußball trauert um einen seiner allergrößten Tormänner! Alex Manninger starb bei einem Autounfall.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein tragischer Unfall, viele offene Fragen: Der Tod von Ex-ÖFB-Tormann Alexander Manninger gibt noch etliche Rätsel auf. Nur langsam lässt sich ein Bild der letzten Lebensminuten des 48-jährigen Salzburgers nachzeichnen. Die Unfallstelle dürfte der frühere Spitzensportler ganz genau gekannt haben ...

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Österreichs Fußball trauert um einen seiner allergrößten Tormänner! Alexander Manninger verstarb donnerstags bei einem fatalen Unfall bei Nußdorf am Haunsberg. Ein Zug erfasste seinen Pkw. Der Ex-ÖFB-Schlussmann und gebürtige Salzburger wurde 48 Jahre alt.

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