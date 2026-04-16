Helfer kämpften vergeblich um Manningers Leben

Ein tragischer Unfall, viele offene Fragen: Der Tod von Ex-ÖFB-Tormann Alexander Manninger gibt noch etliche Rätsel auf. Nur langsam lässt sich ein Bild der letzten Lebensminuten des 48-jährigen Salzburgers nachzeichnen. Die Unfallstelle dürfte der frühere Spitzensportler ganz genau gekannt haben ...
Österreichs Fußball trauert um einen seiner allergrößten Tormänner! Alexander Manninger verstarb donnerstags bei einem fatalen Unfall bei Nußdorf am Haunsberg. Ein Zug erfasste seinen Pkw. Der Ex-ÖFB-Schlussmann und gebürtige Salzburger wurde 48 Jahre alt.
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