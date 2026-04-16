Helfer kämpften vergeblich um Manningers Leben

Ein tragischer Unfall, viele offene Fragen: Der Tod von Ex-ÖFB-Tormann Alexander Manninger gibt noch etliche Rätsel auf. Nur langsam lässt sich ein Bild der letzten Lebensminuten des 48-jährigen Salzburgers nachzeichnen. Die Unfallstelle dürfte der frühere Spitzensportler ganz genau gekannt haben ...