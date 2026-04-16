Österreich ringt Italien in Verlängerung nieder!

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das dritte Testspiel vor der in einem Monat startenden WM in der Schweiz gewonnen! In Feldkirch setzte sich die ÖEHV-Auswahl am Donnerstag gegen Italien 3:2 n.V. (0:0, 2:1, 0:1; 1:0) durch. Benjamin Nissner verbuchte im Mitteldrittel zwei Treffer zur 2:0-Führung, die die Italiener nach Patzern der Österreicher aber ausglichen. In der Overtime traf Kapitän Peter Schneider entscheidend. Dominic Zwerger war an allen drei Toren beteiligt.
Der Vorarlberger wurde vor 3000 Zuschauern vor der Partie nachträglich für seinen 100. Länderspiel-Einsatz geehrt. Feldkirch war erstmals nach 14 Jahren Pause wieder Bühne für das Nationalteam. Die Österreicher mit David Kickert im Tor erarbeiteten sich ein Chancenplus, Clemens Unterweger traf die Latte. Torlos ging es aber in die erste Pause. Die erste Linie mit Schneider, Nissner und Zwerger schlug dann zu: Nissner war zunächst mit dem Schläger noch dran (27.) und traf dann im ersten Überzahlspiel der Österreicher (29.).
Schneider trifft entscheidend
Der erste Fehler bescherte den in die A-Gruppe aufgestiegenen Italienern den Anschlusstreffer. Bryce Misley fing einen Querpass ab und vollendete alleine gegen Kickert den Konter (30.). Im Schlussdrittel ließ Österreich zunächst auch in Unterzahl Chancen aus, ehe Kickert den Puck hinter seinem Gehäuse vertändelte. Tommaso De Luca staubte ab (55.). In der Overtime schossen nur die Österreicher aufs Tor. Schneider gelang 26 Sekunden vor Ende der Verlängerung nach Zwergers Vorarbeit schließlich das Siegestor. „Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen. Er war hochverdient. Das zweite Gegentor war schon ziemlich unglücklich“, meinte Teamchef Roger Bader. „Wir haben viele Chancen herausgespielt. Dass ihr Torhüter zum besten Spieler gewählt wurde, war kein Zufall.“
Rossi und Kasper sollen noch kommen
Bader standen in Feldkirch schon einige Akteure des KAC und von Salzburg zur Verfügung. Zum Nationalteam stoßen sollen vor der WM noch die NHL-Legionäre Marco Rossi und Marco Kasper – Vancouver bzw. Detroit müssen jedoch noch die Freigaben erteilen. Nicht zu rechnen ist mit Vinzenz Rohrer und David Reinbacher. Rohrer wurde von Montreal nach dem Playoff-Aus von Zürich nach Nordamerika zurückbeordert und zum AHL-Team Laval Rocket geschickt. Reinbacher gab zuletzt sein NHL-Debüt für die Canadiens, die im Playoff im Einsatz sind.
Das nächste Testspiel folgt in einer Woche (23. April) in Wien gegen Tschechien, einen Tag später geht es im Retourspiel in Jihlava weiter. Die WM in der Schweiz startet am 15. Mai.
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