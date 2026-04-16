Österreich ringt Italien in Verlängerung nieder!

Schneider trifft entscheidend

Der erste Fehler bescherte den in die A-Gruppe aufgestiegenen Italienern den Anschlusstreffer. Bryce Misley fing einen Querpass ab und vollendete alleine gegen Kickert den Konter (30.). Im Schlussdrittel ließ Österreich zunächst auch in Unterzahl Chancen aus, ehe Kickert den Puck hinter seinem Gehäuse vertändelte. Tommaso De Luca staubte ab (55.). In der Overtime schossen nur die Österreicher aufs Tor. Schneider gelang 26 Sekunden vor Ende der Verlängerung nach Zwergers Vorarbeit schließlich das Siegestor. „Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen. Er war hochverdient. Das zweite Gegentor war schon ziemlich unglücklich“, meinte Teamchef Roger Bader. „Wir haben viele Chancen herausgespielt. Dass ihr Torhüter zum besten Spieler gewählt wurde, war kein Zufall.“