Sigi Fink im ORF-TV-Studio: Ja, da ist auch Licht

Vorweg, es ist nicht alles schlecht an den Moderationen von Wetterexperte Sigi Fink. Vielleicht aber will (oder kann?) der im Radio und privat auf Social Media tapfer firmierende Meteorologe vor der Kamera einfach nur nicht seine gute telegene Seite zeigen.

Im Frühstücksfernsehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müht er sich jedenfalls schon seit Monaten mit den Tücken des Live-TVs, wobei die Gestaltung der Sendung eigentlich wenig Spielraum für viel Improvisation ließe.