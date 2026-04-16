EU-App für Altersprüfung als „wichtiger Schritt“

Ab 1. Jänner 2027 gilt in Österreich bekanntlich die Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke. Passgenau dafür wird es zumindest laut Angaben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch „bald“ eine „europäische App zur Altersverifizierung im Internet“ geben. „Es ist unsere Pflicht, unsere Kinder online genauso zu schützen wie offline. Um dies effektiv zu gewährleisten, benötigen wir ein harmonisiertes europäisches Vorgehen“, so die Kommissionspräsidentin. Die App funktioniert laut Kommission folgendermaßen: Sie wird heruntergeladen, mit dem Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste als Altersnachweis. Das soll Datenschutz garantieren und die Weitergabe persönlicher Daten nicht nötig machen.