Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Social-Media-Verbot

EU-App für Altersprüfung als „wichtiger Schritt“

Innenpolitik
16.04.2026 21:30
Staatssekretär Alexander Pröll verhandelt federführend mit.
Staatssekretär Alexander Pröll verhandelt federführend mit.(Bild: BKA/Wenzel)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Die technische Umsetzung der Social-Media-Altersgrenze nimmt immer konkretere Formen an. Schon bald soll eine europaweite App zur Altersprüfung zur Verfügung stehen – auf einem eigenen Gipfel wurden am Donnerstag weitere Details und Schritte besprochen.

0 Kommentare

Ab 1. Jänner 2027 gilt in Österreich bekanntlich die Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke. Passgenau dafür wird es zumindest laut Angaben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch „bald“ eine „europäische App zur Altersverifizierung im Internet“ geben. „Es ist unsere Pflicht, unsere Kinder online genauso zu schützen wie offline. Um dies effektiv zu gewährleisten, benötigen wir ein harmonisiertes europäisches Vorgehen“, so die Kommissionspräsidentin. Die App funktioniert laut Kommission folgendermaßen: Sie wird heruntergeladen, mit dem Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste als Altersnachweis. Das soll Datenschutz garantieren und die Weitergabe persönlicher Daten nicht nötig machen.

Kompatibilität mit iPhones gegeben
Laut Informationen der „Krone“ handelt es sich um keine einzelne App im klassischen Sinne, sondern um einen App-Baukasten, bei dem zuletzt Komponenten wie die Kompatibilität mit iPhones ergänzt worden sind. SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ortet darin „gute Nachrichten aus Brüssel“ und befürwortet die „einheitlichen Standards“. Federführend involviert ist in Vertretung des Bundeskanzlers Christian Stocker Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Lesen Sie auch:
Wiederkehr, Babler und Pröll präsentierten die Pläne gemeinsam.
Gemischte Reaktionen
Das Social-Media-Verbot als Koalitions-Kompromiss
27.03.2026
Viele offene Fragen
Social-Media-Verbot darf nicht verpuffen
28.03.2026
Krone Plus Logo
Steuern, Gewerbe & Co.
Wer mit Social Media verdient, muss auch zahlen
30.03.2026

Pröll pocht auf „rasche Umsetzung“
Er nahm am Donnerstag an einem digitalen Gipfel mit EU-Granden wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz teil und betonte gegenüber der „Krone“: „Eine europäische Lösung ist und war der sinnvollste Weg seit Anbeginn der Debatte. Bislang fehlten aber wesentliche Teile für die breite Akzeptanz, wie die Kompatibilität mit IOS-Geräten. Jetzt sind diese Mängel wohl behoben. Das stimmt uns zuversichtlich. Jedoch sind einige offene Fragen dennoch nicht beantwortet – wird die EU am europäischen DSA (Anmerkung der Redaktion: Digital Services Act) nachschärfen?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
16.04.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
215.807 mal gelesen
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.129 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.766 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
878 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
875 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
859 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Innenpolitik
Pipeline-Streit
Slowakei will neue Russland-Sanktionen blockieren
Zu Social-Media-Verbot
EU-App für Altersprüfung als „wichtiger Schritt“
Wahre Schlammschlacht
Hegseth vergleicht Reporter mit „Feinden Jesu“
Drohnen im Luftraum
Russischer Ex-Minister droht Finnen und Balten
Neue Berichte schocken
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf