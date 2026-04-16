EU-App für Altersprüfung als „wichtiger Schritt“

Die technische Umsetzung der Social-Media-Altersgrenze nimmt immer konkretere Formen an. Schon bald soll eine europaweite App zur Altersprüfung zur Verfügung stehen – auf einem eigenen Gipfel wurden am Donnerstag weitere Details und Schritte besprochen.
Ab 1. Jänner 2027 gilt in Österreich bekanntlich die Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke. Passgenau dafür wird es zumindest laut Angaben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch „bald“ eine „europäische App zur Altersverifizierung im Internet“ geben. „Es ist unsere Pflicht, unsere Kinder online genauso zu schützen wie offline. Um dies effektiv zu gewährleisten, benötigen wir ein harmonisiertes europäisches Vorgehen“, so die Kommissionspräsidentin. Die App funktioniert laut Kommission folgendermaßen: Sie wird heruntergeladen, mit dem Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste als Altersnachweis. Das soll Datenschutz garantieren und die Weitergabe persönlicher Daten nicht nötig machen.
Kompatibilität mit iPhones gegeben
Laut Informationen der „Krone“ handelt es sich um keine einzelne App im klassischen Sinne, sondern um einen App-Baukasten, bei dem zuletzt Komponenten wie die Kompatibilität mit iPhones ergänzt worden sind. SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ortet darin „gute Nachrichten aus Brüssel“ und befürwortet die „einheitlichen Standards“. Federführend involviert ist in Vertretung des Bundeskanzlers Christian Stocker Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).
Pröll pocht auf „rasche Umsetzung“
Er nahm am Donnerstag an einem digitalen Gipfel mit EU-Granden wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz teil und betonte gegenüber der „Krone“: „Eine europäische Lösung ist und war der sinnvollste Weg seit Anbeginn der Debatte. Bislang fehlten aber wesentliche Teile für die breite Akzeptanz, wie die Kompatibilität mit IOS-Geräten. Jetzt sind diese Mängel wohl behoben. Das stimmt uns zuversichtlich. Jedoch sind einige offene Fragen dennoch nicht beantwortet – wird die EU am europäischen DSA (Anmerkung der Redaktion: Digital Services Act) nachschärfen?“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.