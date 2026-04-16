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Trump verkündet:

Iran will über 20 Jahre auf Atomwaffen verzichten

Außenpolitik
16.04.2026 22:32
(Bild: EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine derzeit geltende vorübergehende Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA bzw. Israel könnte möglicherweise verlängert werden. Unter anderem darum sollen sich neue Gespräche zwischen den Kriegsparteien, die laut US-Angaben bereits dieses Wochenende stattfinden sollen, drehen. US-Präsident Donald Trump wartete am Donnerstag mit einem weiteren mutmaßlichen Durchbruch auf!

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„Wir haben eine Erklärung, eine sehr starke Erklärung, dass sie über 20 Jahre hinaus keine Atomwaffen haben werden“, erklärte der 79-Jährige vor Journalisten vor dem Weißen Haus in Washington. Die Führung in Teheran hat die Angaben aus dem Weißen Haus bisher nicht kommentiert.

Bis zum kommenden Mittwoch gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste Verhandlungen in Islamabad zwischen den Kriegsparteien waren am vergangenen Wochenende ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die USA halten sich nach den Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth alle Optionen offen. Der Iran werde genauestens überwacht, welche Waffen er momentan wo in Stellung bringe. Die Drohung Teherans, Schiffe in der Straße von Hormuz zu beschießen, sei keine – vom Iran so dargestellte – „Kontrolle“, vielmehr handle es sich um einen Akt von „Piraterie“ und „Terrorismus“, so Hegseth.

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