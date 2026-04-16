Iran will über 20 Jahre auf Atomwaffen verzichten

Die USA halten sich nach den Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth alle Optionen offen. Der Iran werde genauestens überwacht, welche Waffen er momentan wo in Stellung bringe. Die Drohung Teherans, Schiffe in der Straße von Hormuz zu beschießen, sei keine – vom Iran so dargestellte – „Kontrolle“, vielmehr handle es sich um einen Akt von „Piraterie“ und „Terrorismus“, so Hegseth.