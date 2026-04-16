So reagierte der Kreml auf Kritik einer Bloggerin

Es gehe um brisante Themen. „Das Volk hat Angst vor Ihnen, Blogger, Künstler haben Angst, Gouverneure haben Angst vor Ihnen. Und Sie sind der Präsident unseres Landes. Mir scheint, wir sollten keine Angst haben“, hatte Bonja in einer Videobotschaft etwa gesagt. In einem anderen Video ging die Bloggerin, die in Monaco leben soll, auf die Internetsperren in Russland ein. Außerdem kritisierte Bonja, die auf Instagram etwa 13 Millionen Followerinnen und Follower hat, dass Menschen in Notlagen allein gelassen würden. Als Beispiel nannte sie das Hochwasser in der russischen Teilrepublik Dagestan. Während viele Menschen obdachlos seien, würden korrupte Beamtinnen und Beamte sich die Taschen vollschlagen.



Hier sehen Sie eine Videobotschaft der Bloggerin: