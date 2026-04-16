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„Angst vor Ihnen“

So reagierte der Kreml auf Kritik einer Bloggerin

Außenpolitik
16.04.2026 17:15
Der Kreml hat überraschend auf die Kritik einer Lifestyle-Bloggerin reagiert.
Der Kreml hat überraschend auf die Kritik einer Lifestyle-Bloggerin reagiert.(Bild: Instagram/Viktorija Bonja; EPA/PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Niemand traue sich, Russlands Präsident Wladimir Putin über die wahre Lage im Land zu informieren, hatte eine Bloggerin in ihrer Videobotschaft gesagt. „Das Volk hat Angst vor Ihnen“, meinte Viktorija Bonja weiter, die eigentlich für ihre Videos zu Lifestyle- und Modetrends bekannt ist. Der Kreml hat nun überraschend darauf reagiert.

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So wurde etwa keine Strafe für Bonja angekündigt. „Tatsächlich hat sie sehr viele Aufrufe und die Aufmerksamkeit des Publikums in den sozialen Netzwerken auf sich gezogen. Das ist wirklich so. Darin werden viele Themen angesprochen, an denen (...) tatsächlich gearbeitet wird“, sagte Dmitri Peskow, Sprecher der russischen Regierung, am Donnerstag. Der Kreml habe das Video selbst gesehen.

Es gehe um brisante Themen. „Das Volk hat Angst vor Ihnen, Blogger, Künstler haben Angst, Gouverneure haben Angst vor Ihnen. Und Sie sind der Präsident unseres Landes. Mir scheint, wir sollten keine Angst haben“, hatte Bonja in einer Videobotschaft etwa gesagt. In einem anderen Video ging die Bloggerin, die in Monaco leben soll, auf die Internetsperren in Russland ein. Außerdem kritisierte Bonja, die auf Instagram etwa 13 Millionen Followerinnen und Follower hat, dass Menschen in Notlagen allein gelassen würden. Als Beispiel nannte sie das Hochwasser in der russischen Teilrepublik Dagestan. Während viele Menschen obdachlos seien, würden korrupte Beamtinnen und Beamte sich die Taschen vollschlagen.

Hier sehen Sie eine Videobotschaft der Bloggerin:

„Bin keine Oppositionelle“
„Aber, um fair zu sein, es wird viel daran gearbeitet, eine große Anzahl von Menschen ist daran beteiligt, und all das wird nicht ignoriert“, kommentierte Peskow jetzt. Die häufigen Sperren des mobilen Internets in Russland hatten zuvor auch kremlnahe Politikerinnen und Politiker kritisiert. Menschen hatten Beschwerdebriefe an die Präsidialverwaltung geschrieben. Dazu sagte Peskow nun, dass die Sperren der Sicherheit dienten. Nach dem Kriegsende in der Ukraine werde sich die Lage normalisieren.

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Die Bloggerin Bonja dankte Peskow bereits für seine Worte. Sie weine vor Freude, dass ihre Stimme gehört werde. „Ich stehe an der Seite des Volkes“, sagte Bonja. Gleichzeitig distanzierte sich von Kritikerinnen und Kritikern Moskaus. Sie sei keine Oppositionelle. Sie wolle lediglich, dass die Lage besser werde, und lasse sich nicht vereinnahmen. Zahlreiche kremlkritische Medien hatten ihr Interviewanfragen gestellt.

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