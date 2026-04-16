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Signal überhört

Wegen Kopfhörern: Jugendlicher von Tram erfasst

Tirol
16.04.2026 20:53
Der schwere Unfall ereignete sich im Westen der Tiroler Landeshauptstadt.
Der schwere Unfall ereignete sich im Westen der Tiroler Landeshauptstadt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Wie gefährlich es im Straßenverkehr sein kann, durch Musik oder ein Telefonat abgelenkt zu sein, musste Donnerstagnachmittag in Innsbruck ein Jugendlicher (16) schmerzvoll erfahren. Der 16-Jährige wurde von einer Straßenbahn erfasst.

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Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 16.45 in der Kranebitter Allee im Westen der Tiroler Landeshauptstadt. Ein Straßenbahnfahrer (40) wollte in eine Haltestelle einfahren, als er zwei Burschen sah, die offenbar über die Schienen auf die andere Straßenseite gehen wollten. Der Straßenbahnfahrer reagierte rasch und gab ein Warnsignal ab.

Einer der Jugendlichen reagierte rechtzeitig
Einer der Jugendlichen blieb daraufhin erschrocken stehen. Er hatte die Tram bemerkt. Doch sein 16-jähriger Begleiter ging einfach weiter. Er dürfte die Straßenbahn schlicht übersehen und vor allem überhört haben. Wie die Polizei mitteilt, trug der Bursche Kopfhörer und war abgelenkt.

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Der Lenker der Straßenbahn führte zwar eine Vollbremsung durch, doch er konnte einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige wurde von der Tram erfasst. Durch den Aufprall wurde er auf die Straße geschleudert und blieb mit erheblichen Verletzungen am ganzen Körper liegen. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik.

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