Wegen Kopfhörern: Jugendlicher von Tram erfasst

Wie gefährlich es im Straßenverkehr sein kann, durch Musik oder ein Telefonat abgelenkt zu sein, musste Donnerstagnachmittag in Innsbruck ein Jugendlicher (16) schmerzvoll erfahren. Der 16-Jährige wurde von einer Straßenbahn erfasst.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 16.45 in der Kranebitter Allee im Westen der Tiroler Landeshauptstadt. Ein Straßenbahnfahrer (40) wollte in eine Haltestelle einfahren, als er zwei Burschen sah, die offenbar über die Schienen auf die andere Straßenseite gehen wollten. Der Straßenbahnfahrer reagierte rasch und gab ein Warnsignal ab.
Einer der Jugendlichen reagierte rechtzeitig
Einer der Jugendlichen blieb daraufhin erschrocken stehen. Er hatte die Tram bemerkt. Doch sein 16-jähriger Begleiter ging einfach weiter. Er dürfte die Straßenbahn schlicht übersehen und vor allem überhört haben. Wie die Polizei mitteilt, trug der Bursche Kopfhörer und war abgelenkt.
Der Lenker der Straßenbahn führte zwar eine Vollbremsung durch, doch er konnte einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige wurde von der Tram erfasst. Durch den Aufprall wurde er auf die Straße geschleudert und blieb mit erheblichen Verletzungen am ganzen Körper liegen. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.