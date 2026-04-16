Wegen Kopfhörern: Jugendlicher von Tram erfasst

Der Lenker der Straßenbahn führte zwar eine Vollbremsung durch, doch er konnte einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige wurde von der Tram erfasst. Durch den Aufprall wurde er auf die Straße geschleudert und blieb mit erheblichen Verletzungen am ganzen Körper liegen. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik.