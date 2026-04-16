Hegseth vergleicht Reporter mit „Feinden Jesu“

Hegseth verglich Journalisten am Donnerstag mit den Pharisäern, den jüdischen Widersachern Jesu Christi. Wie diese trachteten die Medien danach, ihn zu zerstören, erklärte der ehemalige Fox-News-Moderator, der sich in der Vergangenheit selbst als „christlicher Krieger“ bezeichnete. Er beziehe sich in seiner Kritik auf die „etablierte, Trump hassende Presse“.