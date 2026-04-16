Jos Verstappen schimpft: „Ralf redet viel Scheiße“

Ein ganzer April ohne ein einziges Formel-1-Rennen mag möglich sein, für Gesprächsstoff sorgt die Königsklasse des Motorsports aber auch so - auch dank Max Verstappen, Jos Verstappen und Ralf Schumacher! Letzterer hatte dieser Tage über ein nahendes Red-Bull-Aus von Ersterem spekuliert, was wieder Zweiteren nun zu einem scharfen Konter animierte ...
„Max Verstappen wird sich im nächsten Jahr anders orientieren“ – das war die Kernaussage von Ralf Schumacher im „Sky“-Podcast „Backstage Boxengasse“.
„Wichtige Stimme in seinem Lager verloren!“
Seit dem Abgang von Helmut Marko hapere es beim früheren Weltmeister-Team von Red Bull Racing immer mehr. Mit dem Österreicher habe „Max eine wichtige Stimme in seinem Lager verloren“, so Schumacher. Dazu auch der jüngst bekannt gewordene Abgang des langjährigen Renningenieurs Gianpiero Lambiase ...
Nichts grundsätzlich Böses also, was Schumacher da von sich gab – aber ganz offensichtlich zu viel für Verstappen-Papa Jos. Auf X ließ er nur ein paar Worte als Kommentar zu den Aussagen des Deutschen zurück, die aber waren deutlich: „Ralf redet viel Scheiße!“
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