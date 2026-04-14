Hotelbrand: Harte Nacht für Hunderte Einsatzkräfte

„Intensive Löscharbeiten“ in der Nacht

Das Feuer konnte am Abend zunächst eingedämmt werden, am späten Abend loderten die Flammen aber wieder erneut auf. Die ganze Nacht über dauerten die „umfangreichen Löscharbeiten“ mit „unverminderter Intensität“ an, hieß es vom Bezirksfeuerwehrverband. „Aufgrund der schwierigen Zugangssituation zum betroffenen Dachbereich wurde zusätzlich ein Lkw mit Kran an die Einsatzstelle beordert. Ziel dieser Maßnahme ist es, Teile der Dachkonstruktion gezielt abzutragen, um versteckte Glutnester besser lokalisieren und die Brandbekämpfung im Innenbereich wirksam unterstützen zu können“, hieß es in einem Update um 1.42 Uhr.