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Hartberg schafft 1:1-Ausgleich gegen UVC Ried!

Sport-Mix
16.04.2026 22:16
Die Hartberger (im Hintergrund) haben sich bei der UVC Ried durchsetzen können ...
Die Hartberger (im Hintergrund) haben sich bei der UVC Ried durchsetzen können ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der TSV Hartberg hat im zweiten Spiel der „best of seven“-Final-Serie der Austrian Volley League der Männer zurückgeschlagen!

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Vier Tage nach der 2:3-Heimniederlage zum Auftakt setzten sich die favorisierten Steirer am Donnerstag bei UVC Ried mit 3:0 (19,19,19) durch und stellten in der Serie auf 1:1.

Das nächste Spiel gegen den Final-Debütanten bestreitet der Vorjahresfinalist am kommenden Dienstag (20.20 Uhr) wieder vor Heimpublikum.

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