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Der zweite Rücktritt

Wirbel bei Kärntner-Liga-Klub! Sportboss hört auf

Sport
16.04.2026 20:59
Julian Hufnagl (re.) und St. Veit treffen am Freitag auf Grafenstein.
Julian Hufnagl (re.) und St. Veit treffen am Freitag auf Grafenstein.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Knalleffekt in der Kärntner Liga! Ein Sportboss wirft mit sofortiger Wirkung das Handtuch. Schon der zweite Rücktritt in der laufenden Saison, den der Klub hinnehmen muss. Bei Leader ATSV Wolfsberg fehlt einem Angreifer weiterhin das Visum. Spittal ist hochzufrieden, will am Freitag eine Unserie beenden. In der Regionalliga ist Velden stark dezimiert.

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Leader ATSV Wolfsberg kämpft am Freitag in der Kärntner Liga daheim gegen Dellach/Gail gegen eine Unserie. Die Gailtaler konnten in den bisherigen sechs Duellen nur einmal (am 18. Oktober 2020) bezwungen werden. Unklar ist die Situation weiterhin um Angreifer John Ejoor. Der Nigerianer ist seit März beim slowakischen Drittligisten Raca Bratislava gemeldet worden. Beim ÖFB hat er gegen den Wechsel interveniert, passiert ist aber nichts. „Ich glaube nicht, dass er noch einmal kommt. Es fehlt auch noch das Visum“, so ATSV-Trainer Mario Romac.

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