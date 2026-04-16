Wirbel bei Kärntner-Liga-Klub! Sportboss hört auf

Leader ATSV Wolfsberg kämpft am Freitag in der Kärntner Liga daheim gegen Dellach/Gail gegen eine Unserie. Die Gailtaler konnten in den bisherigen sechs Duellen nur einmal (am 18. Oktober 2020) bezwungen werden. Unklar ist die Situation weiterhin um Angreifer John Ejoor. Der Nigerianer ist seit März beim slowakischen Drittligisten Raca Bratislava gemeldet worden. Beim ÖFB hat er gegen den Wechsel interveniert, passiert ist aber nichts. „Ich glaube nicht, dass er noch einmal kommt. Es fehlt auch noch das Visum“, so ATSV-Trainer Mario Romac.