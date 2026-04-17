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DAS ist die sicherste Handyhalterung!

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17.04.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Das innovative und bei der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ gefeierte Smartphone-Halterungssystem von FESCHD revolutioniert ab sofort auch Österreichs Radwege! Passend zum erfolgreichen TV-Auftritt verlost die „Krone“ exklusive Bundles der sichersten magnetisch-mechanischen Halterung für den ultimativen Halt an jedem Bike.

Du kennst das Problem: Du radelst durch die Stadt oder über einen holprigen Waldweg, und das teure Smartphone in der Halterung wackelt gefährlich. Im schlimmsten Fall verabschiedet sich das Gerät bei der nächsten Bordsteinkante. Genau hier setzt das Team von FESCHD an – und hat damit gerade erst die gesamte Investoren-Runde bei „2 Minuten 2 Millionen“ (2M2M) überzeugt. Jeder der Juroren wollte mit dabei sein, als das Start-up seine Lösung für das „Handy-Halterungs-Dilemma“ präsentierte.

(Bild: Brandevent)

Magnetische Geschwindigkeit trifft mechanische Sicherheit  
Was FESCHD so besonders macht, ist das Prinzip der Doppelsicherung. Während herkömmliche Halterungen oft entweder fummelig oder unsicher sind, kombiniert dieses System das Beste aus zwei Welten: Ein starker Magnet führt das Handy wie von Zauberhand in die richtige Position, während die mechanische Verriegelung in Form eines Federstahlbügels dafür sorgt, dass das Smartphone selbst bei Downhill-Fahrten oder Stürzen bombenfest am Lenker bleibt. Das Beste daran? Die Bedienung funktioniert kinderleicht mit nur einer Hand und ist zusätzlich vibrationsgedämpft. Erschütterungen können deinem Handy also nicht schaden.

Deutsche Ingenieurskunst mit Herz und Verstand 
Die Halterungen, die in Deutschland entwickelt, hergestellt und gefertigt werden, sind nicht nur extrem flach und schlicht im Design, sondern verfügen auch über ein integriertes Dämpfungssystem, das die empfindliche Kamera-Optik moderner Smartphones vor Vibrationen schützt. Die Gründer, selbst leidenschaftliche Radfahrer, wollten ein System schaffen, das den Fokus voll und ganz auf das Fahrerlebnis lenkt, ohne dass man sich Sorgen um sein Equipment machen muss. Außerdem gibt FESCHD etwas an die Natur zurück: Dadurch, dass die Halterungen in Deutschland hergestellt und in der eigenen Werkstatt gefertigt werden, wird die Umweltbelastung auf ein Minimum reduziert.

(Bild: Brandevent)

Mobilität, die Gutes tut 
Doch bei FESCHD geht es nicht nur um Technik & Nachhaltigkeit, sondern auch um Verantwortung. Daher unterstützt FESCHD die Stiftung Kinderglück. Mit jedem verkauften Set wird ein Teil des Erfolgs dazu genutzt, Kinder in herausfordenden Lebenssituationen durch Fahrräder mobil zu machen und ihnen so neue Wege und Chancen zu ermöglichen.

Jetzt mitspielen und gewinnen! 
Egal ob Rennrad, Mountainbike oder City-Bike – das FESCHD-System ist der perfekte Begleiter für jeden, der sein Smartphone oder Radcomputer als Navi oder Tracker nutzt. Wir verlosen exklusiv FESCHD-Bundles, damit auch dein Handy in Zukunft garantiert „feschd“ sitzt. Mach mit und sichere dir das Gadget, um das sich die Investoren im TV gerissen haben! Klicke dafür einfach HIER auf den Link, um zu FESCHD & dem Gewinnspiel zu gelangen und teilzunehmen.

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