DAS ist die sicherste Handyhalterung!

Deutsche Ingenieurskunst mit Herz und Verstand

Die Halterungen, die in Deutschland entwickelt, hergestellt und gefertigt werden, sind nicht nur extrem flach und schlicht im Design, sondern verfügen auch über ein integriertes Dämpfungssystem, das die empfindliche Kamera-Optik moderner Smartphones vor Vibrationen schützt. Die Gründer, selbst leidenschaftliche Radfahrer, wollten ein System schaffen, das den Fokus voll und ganz auf das Fahrerlebnis lenkt, ohne dass man sich Sorgen um sein Equipment machen muss. Außerdem gibt FESCHD etwas an die Natur zurück: Dadurch, dass die Halterungen in Deutschland hergestellt und in der eigenen Werkstatt gefertigt werden, wird die Umweltbelastung auf ein Minimum reduziert.