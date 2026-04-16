Unbekannter schoss aus fahrendem Auto in die Menge

Am Donnerstagabend schoss am Leibnitzer Hauptplatz (Steiermark) ein Unbekannter aus dem Fenster eines fahrenden Autos. Zum Glück wurde niemand getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung ist der Schütze flüchtig.
Chaotische Szenen spielten sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr am Hauptplatz von Leibnitz ab. Aus dem Nichts fielen Schüsse, Passanten rannten in Panik davon. Wie mehrere Zeugen der Polizei berichteten, dürfte aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos gefeuert worden sein. Der Schütze soll am Beifahrersitz gesessen haben.
Verdächtiger weiter flüchtig
Glücklicherweise gingen die Schüsse in die Luft, und es gab keine Verletzten. Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet. Zeugen hatten einen Teil des Kennzeichens erkannt. Bis zum späten Donnerstagabend verlief die Suche nach dem Schützen und dem Lenker jedoch erfolglos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.