Unbekannter schoss aus fahrendem Auto in die Menge

Chaotische Szenen spielten sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr am Hauptplatz von Leibnitz ab. Aus dem Nichts fielen Schüsse, Passanten rannten in Panik davon. Wie mehrere Zeugen der Polizei berichteten, dürfte aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos gefeuert worden sein. Der Schütze soll am Beifahrersitz gesessen haben.