„Sprung in Winterzone“: So übt das Jagdkommando

Wenn Österreichs Militär-Spezialkraft in den Bergen ist, beginnt der Einsatz lange vor dem Absprung. Und er endet erst, wenn im Schneesturm ein winziger Punkt zur Landezone wird. Einblick in das Jagdkommando, das dorthin kommt, wo andere nicht mehr hinkommen.
Der Rotor hämmert gegen die Winterluft, draußen peitscht der Wind über die Gipfel. Drinnen sitzen Männer, die gelernt haben, in dieser Welt zu bestehen. Das Jagdkommando ist die Spezialeinsatzkraft des österreichischen Bundesheeres, die seit 1963 existiert und heute rund 400 Soldaten umfasst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.