Was sich bei Windows dieses Jahr alles verändert

Microsoft liefert neue Windows-Funktionen bekanntlich nicht nur im Zuge größerer Versionssprünge, sondern seit Windows 10 auch in Form kleinerer und größerer Funktions-Updates. Auch für 2023 forscht man in den Software-Laboratorien des US-Konzerns an neuen Windows-11-Features, von denen die ersten wohl bereits im Frühjahr aktiviert werden. Ein Überblick.