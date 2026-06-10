Mit neuem „Partner“ am Weg ins Reitsport-Mekka

In Achleiten kämpfen Österreichs Dressur-Reiter ab Donnerstag um die Tickets für die WM in Aachen. Olympia-Starter Florian Bacher ist eines der heißen steirischen Eisen. Wobei allerdings ein kleines Fragezeichen „mitreitet“.
Die WM im Welt-Reitsport-Mekka Aachen von 11. bis 23. August wird auch steirisches Flair haben: Florian Bacher (mit neuem Pferd), Peter Gmoser und Bettina Kendlbacher sind nach jüngst guten internationalen Ergebnissen in Abwesenheit von Victoria Max-Theurer (Babypause) heiße WM-Kandidaten in der Dressur, Katrin Khoddam-Hazrati (die von Judenburg nach Kärnten wechselt) sowie Daniel Dunst haben in der Vielseitigkeit Chancen, und Pepo Puch ist in der Para-Dressur Medaillen-Kandidat.
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