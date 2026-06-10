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Trug nur Pyjama

Rätsel um Schwerverletzte: Dringend Zeugen gesucht

Kriminalität & Sicherheit
10.06.2026 12:39
(Bild: Christian Krall)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Barfuß, nur mit einem Pyjama bekleidet, bewusstlos und schwer verletzt, ist eine junge Frau vor ihrer Wohnung im Wiener Bezirk Wieden aufgefunden worden. Sie kann sich an nichts erinnern, ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

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Passanten entdeckten die Schwerverletzte am 1. Juni gegen 6 Uhr früh vor einer Haustür in der Weyringergasse. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. 

Opfer kann keine Angaben machen
Die Frau kann sich an absolut nichts erinnern. „Sie erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und kann auch zu mehreren Stunden vor dem Vorfall keine Angaben machen“, so Polizeisprecherin Irina Steirer zur „Krone“.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen um Hinweise. „Sollte sich jemand im Zeitraum vom 31. Mai, 23 Uhr bis 1. Juni, 6 Uhr, im Bereich der Weyringergasse aufgehalten und dabei Beobachtungen im Zusammenhang mit einer jungen Frau gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei.“

Zitat Icon

Sollte jemand im Bereich der Weyringergasse Beobachtungen im Zusammenhang mit einer jungen Frau gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

Polizeisprecherin Irina Steirer

Die etwa Anfang 30-Jährige trug einen Pyjama, bestehend aus einem orangefarbenen kurzen Oberteil und einer dunkelblauen kurzen Shorts.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01313-10-43800 erbeten.

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