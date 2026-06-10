Nach Messerattacke: Zwei Männer in Lebensgefahr

Jetzt geht die Polizei an die Öffentlichkeit: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Die Fahnder hoffen, dass jemand den Mann erkennt oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Wer den 26-Jährigen gesehen hat oder Angaben machen kann, soll sich – auch vertraulich – beim Landeskriminalamt Wien melden. Die Telefonnummer lautet: 01/31310-57800.