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Nach Messerattacke: Zwei Männer in Lebensgefahr

Wien
10.06.2026 12:33
Der Mann steht im dringenden Verdacht, zwei Männer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu ...
Der Mann steht im dringenden Verdacht, zwei Männer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Derzeit wird mit Hochdruck nach einem dringend tatverdächtigen 26-jährigen Mann gefahndet, der im Zuge eines Streits in Wien-Favoriten zwei Männer mit einem Messer auf brutalste Weise attackiert haben soll. Zwei Männer schwebten kurz nach der Tat in Lebensgefahr.

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Wie berichtet, eskalierte bereits am 30. Mai ein Streit zwischen vier Männern mit indischer Staatsangehörigkeit am Viktor-Adler-Platz zu einer blutigen Schlägerei.

Plötzlich soll ein 26-Jähriger ein Messer gezückt und auf die beiden Männer eingestochen haben. Dem 28-Jährigen soll er einen Stich in den Rücken verpasst haben, beim 31-Jährigen kam es noch schlimmer: Der Tatverdächtige soll ihm den Bauch regelrecht aufgeschlitzt haben.

Wer diesen Mann gesehen hat, soll sich umgehend mit der Wiener Polizei in Verbindung setzen.
Wer diesen Mann gesehen hat, soll sich umgehend mit der Wiener Polizei in Verbindung setzen.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)

Angreifer ließen Opfer zurück
Die Folgen waren dramatisch: Die beiden Opfer wurden durch die Attacke lebensgefährlich verletzt und mussten notärztlich versorgt werden. Über den Zustand der beiden Männer zum jetzigen Zeitpunkt ist nur wenig bekannt. Zumindest aber der 31-Jährige dürfte sich nach wie vor im Spital befinden.

Warum der Streit derart eskalierte, ist laut Polizei noch unklar. Der Angreifer und sein Begleiter ließen das schwer verletzte Duo jedenfalls zurück und traten die Flucht an.

Großeinsatz am Vikto-Adler-Platz in Favoriten
Großeinsatz am Vikto-Adler-Platz in Favoriten(Bild: „Krone“-Leserreporter)
Einsatzkräfte sicherten den Viktor-Adler-Platz nach der blutigen Auseinandersetzung mit mehreren ...
Einsatzkräfte sicherten den Viktor-Adler-Platz nach der blutigen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten.(Bild: „Krone“-Leserreporter)

Tatverdächtiger spurlos verschwunden
„Die Ermittler konnten die Identität des 26-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen aufgrund von Zeugenaussagen rasch feststellen“, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer. Doch der Inder ist bis heute verschwunden – sein Aufenthaltsort bleibt bislang ein Rätsel.

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Jetzt geht die Polizei an die Öffentlichkeit: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Die Fahnder hoffen, dass jemand den Mann erkennt oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Wer den 26-Jährigen gesehen hat oder Angaben machen kann, soll sich – auch vertraulich – beim Landeskriminalamt Wien melden. Die Telefonnummer lautet: 01/31310-57800. 

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