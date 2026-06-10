Nach Messerattacke: Zwei Männer in Lebensgefahr

Derzeit wird mit Hochdruck nach einem dringend tatverdächtigen 26-jährigen Mann gefahndet, der im Zuge eines Streits in Wien-Favoriten zwei Männer mit einem Messer auf brutalste Weise attackiert haben soll. Zwei Männer schwebten kurz nach der Tat in Lebensgefahr.
Wie berichtet, eskalierte bereits am 30. Mai ein Streit zwischen vier Männern mit indischer Staatsangehörigkeit am Viktor-Adler-Platz zu einer blutigen Schlägerei.
Plötzlich soll ein 26-Jähriger ein Messer gezückt und auf die beiden Männer eingestochen haben. Dem 28-Jährigen soll er einen Stich in den Rücken verpasst haben, beim 31-Jährigen kam es noch schlimmer: Der Tatverdächtige soll ihm den Bauch regelrecht aufgeschlitzt haben.
Angreifer ließen Opfer zurück
Die Folgen waren dramatisch: Die beiden Opfer wurden durch die Attacke lebensgefährlich verletzt und mussten notärztlich versorgt werden. Über den Zustand der beiden Männer zum jetzigen Zeitpunkt ist nur wenig bekannt. Zumindest aber der 31-Jährige dürfte sich nach wie vor im Spital befinden.
Warum der Streit derart eskalierte, ist laut Polizei noch unklar. Der Angreifer und sein Begleiter ließen das schwer verletzte Duo jedenfalls zurück und traten die Flucht an.
Tatverdächtiger spurlos verschwunden
„Die Ermittler konnten die Identität des 26-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen aufgrund von Zeugenaussagen rasch feststellen“, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer. Doch der Inder ist bis heute verschwunden – sein Aufenthaltsort bleibt bislang ein Rätsel.
Jetzt geht die Polizei an die Öffentlichkeit: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Die Fahnder hoffen, dass jemand den Mann erkennt oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Wer den 26-Jährigen gesehen hat oder Angaben machen kann, soll sich – auch vertraulich – beim Landeskriminalamt Wien melden. Die Telefonnummer lautet: 01/31310-57800.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.