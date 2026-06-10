Ein neues 800-m-Ass für Österreich ante portas!

Bei der Wiener „Track Night“ startet am 20. Juni ein Österreicher, dessen 800-m-Bestzeit von 1:45,67 klar unter dem ÖLV-Rekord liegt, er aber selbst in der heimischen Leichtathletik-Szene (noch) kein Begriff ist. Cass Elliott, der in Manchester sogar in der Gruppe von Olympiasiegerin Keely Hodgkinson trainiert, ist Doppelstaatsbürger (USA/Österreich), hat sich aber entschieden, in Zukunft für Rot-Weiß-Rot starten zu wollen. Ein Ansuchen auf den Nationenwechsel liegt seit Montag bei der World Athletics vor. Leicht aber wird das nicht …
Denn Cass Elliott, der in Washington aufgewachsen ist, ist in seiner Karriere bereits für die USA gestartet. Auch wenn seine Teilnahme an den Panamerikanischen Spielen in der U20-Klasse in Costa Rica über 400 m Hürden sieben Jahren zurückliegt, könnte das den vom ÖLV eingereichten Nationenwechsel erschweren. Auf Wunsch von Elliott hatte der ÖLV diesen Antrag bei der World Athletics eingereicht. Cass Elliott hofft sehr, eines Tages für Rot-Weiß-Weiß laufen zu dürfen. Womit er eine großartige Verstärkung für Österreich wäre.
Ähnlich wie Marathonläufer Aaron Gruen und Stabhochspringerin Lily Carlson, die ebenfalls eine Doppelstaatsbürgerschaft besitzen. Ihr Nationenwechsel von den USA zu Österreich war aber leicht, da sie zuvor nicht für die USA angetreten waren. Beide sind inzwischen ÖLV-Rekordler. Cass Elliott könnte ihnen bald folgen.
Opa aus Haag am Hausruck
Den österreichischen Pass besitzt Elliott bereits seit 2023. Dies war über seinen familiären Hintergrund kein Problem. Seine Großeltern stammen aus Österreich („Mein Opa kommt aus Haag am Hausruck“), diese lernten einander einst in der Oper von Salzburg kennen und wanderten von Salzburg nach Tacoma aus, wo seine Mutter zur Welt kam. Häufig war Cass Elliott, geboren am 17. April 2000, später zu Besuch in Österreich, natürlich auch in Haag am Hunsrück, wo noch Cousinen und Cousins von ihm wohnen. „Ein Cousin kommt auch zur Track Night nach Wien!“ Um Cass anzufeuern. Hier schließt sich ein Kreis. Familiär und sportlich.
Durchbruch über die Hürden
Cass Elliott gelang während seiner Studienzeit an der University of Washington (wo er einen Abschluss in Soziologie machte) bei den „Washington Huskies“ der internationale Durchbruch als Leichtathlet. Zuerst war er über 400 m Hürden erfolgreich, verpasste wegen eines Stolperers an der letzten Hürde bei den Pan American Games als Siebenter möglichweise eine Medaille. 2023 lief er dann mit 49,12 seine Bestzeit. Diese ist also auch schneller als der ÖLV-Rekord von Thomas Futterknecht (49,33/1985). Nachdem Cass aber vor drei Jahren über 800 m bei einem Hallen-Rennen in Boston 1:46,76 gelaufen war, wechselte er erfolgreich auf die längere Strecke. Im Vorjahr steigerte er sich bereits über 800 m auf 1:45,67 – eine Zeit, die 54 Hundertstel unter dem 34 Jahre alten Rekord von Michael Wildner (1:46,21) liegt.
Im Club von Keely Hodgkinson
Viermal lief er schon unter 1:46. Aber Cass Elliott hat ganz andere Ziele, er peilt eine 1:44er-Zeit an. Deshalb suchte und fand er in Manchester ein hochprofessionelles Umfeld. Es spricht für ihn und seine Klasse, dass er Ende 2025 im legendären M11 Track Club aufgenommen wurde, bei dem auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin Keely Hodgkinson unter der Oberaufsicht von Trevor Painter trainiert. Seit Jänner also ist der 26-Jährige im Training in allerbester Gesellschaft, hat seinen Lebensmittelpunkt in Manchester und bestritt demzufolge auch heuer seine ersten 800-m-Rennen in Europa.
Start für die DSG
Nach zwei Hallen-Rennen (dabei in Metz 1:47,00) bremsten ihn körperlich Probleme etwas ein. „Seit vier Wochen bin ich aber wieder zurück!“, freut er sich. Erst lief er in Brüssel 1:47,52, dann in Karlsruhe am 30. Mai schon 1:46,17. Er kommt in guter Form nach Wien und startet in Österreich, wie schon in der ÖLV-Datenbank eingetragen, für die DSG Wien. Was logisch ist. Dies der Verein von Christoph Sander, dem Meeting-Direktor der „Track Night“. Spätestens nach diesem Meeting werden die heimischen Leichtathletik-Fans auch Cass Elliott kennen.
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