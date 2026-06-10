Ein neues 800-m-Ass für Österreich ante portas!

Durchbruch über die Hürden

Cass Elliott gelang während seiner Studienzeit an der University of Washington (wo er einen Abschluss in Soziologie machte) bei den „Washington Huskies“ der internationale Durchbruch als Leichtathlet. Zuerst war er über 400 m Hürden erfolgreich, verpasste wegen eines Stolperers an der letzten Hürde bei den Pan American Games als Siebenter möglichweise eine Medaille. 2023 lief er dann mit 49,12 seine Bestzeit. Diese ist also auch schneller als der ÖLV-Rekord von Thomas Futterknecht (49,33/1985). Nachdem Cass aber vor drei Jahren über 800 m bei einem Hallen-Rennen in Boston 1:46,76 gelaufen war, wechselte er erfolgreich auf die längere Strecke. Im Vorjahr steigerte er sich bereits über 800 m auf 1:45,67 – eine Zeit, die 54 Hundertstel unter dem 34 Jahre alten Rekord von Michael Wildner (1:46,21) liegt.