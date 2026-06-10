„Magere Jahre“ für Städte haben wohl erst begonnen

Womit wir schon beim großen Thema Geld sind. Die finanziellen Belastungen für Kommunen, etwa in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Elementarpädagogik, steigen stark, die Einnahmen, vor allem die Ertragsanteile des Bundes, stagnieren. „Wenn ihr Entscheidungen trefft, wie die Reduzierung der Lohnnebenkosten, trifft das auch Städte und Gemeinden. Das muss mitbedacht werden“, sagt Ludwig mahnend in Richtung Bund, um versöhnlich nachzuschieben: „Wir sind auf Augenhöhe bereit, Entscheidungen mitzutragen.“ Klar sei für ihn: Aus einer Krise könne man sich nicht hinaussparen, sondern müsse sich hinausinvestieren.